На следующей неделе в Чувашию поступит первая партия лекарств для лечения коронавируса дома

Ранее жители республики жаловались на нехватку подобных лекарств в аптеках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что после 17 ноября в Чувашию поступит первая партия лекарств для лечения коронавируса дома. Врачи выписывают их тем зараженным COVID-19 и больным вирусной пневмонией, которым не требуется госпитализация. Среди препаратов, по большей части, антибиотики, противовирусные, коагулянты и гормоны. Всего - 16 наименований.

Ранее жители республики жаловались на нехватку подобных лекарств в аптеках. Теперь же ситуация с их приобретением должна стабилизироваться.

Заметим, что с начала пандемии коронавирусом в Чувашии заразились 10 688 человек. На данный момент большинство из них - 9 207, выздоровели, а 181 - скончался. При этом зараженные продолжают выявляться ежедневно.