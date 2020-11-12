В Татарстане ищут подрядчика, который предоставит жилье для детей-сирот

Подать заявки на участие в конкурсе можно вплоть до 11 числа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане объявили аукцион по приобретению жилья для детей-сирот. Он проводит в рамках подпрограммы “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2020 – 2025 годы”, сообщает пресс-служба регионального министерства земельных и имущественных отношений.

Подрядчик будет выбран посредством открытого аукциона 19 ноября. После подписания договора, он должен будет предоставить детям-сиротам 16 квартир.