Врачи ДРКБ Татарстана спасли глаз девочке, которая пострадала во время игры в мяч

Медики отмечают, что лечение таких травм у детей бывает очень длительным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятилетняя девочка из Татарстана играла во дворе в мяч. В какой-то момент он прилетел ей прямо в глаз. Причем с такой силой, что произошло кровоизлияние и передняя камера глаза заполнилась кровью. Родители ребенка обратились за помощью в детскую республиканскую клиническую больницу в Казани.

- У данного пациента кровь долго держалась в передней камере, но благодаря своевременно начатому лечению, кровь рассосалась. Поздно начатое лечение подобных травм с гефемами, то есть с кровью в передней камере, очень часто ведут к таким тяжелым осложнениям как, повышение внутриглазного давления, - отмечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Врачи отмечают, что лечение таких травм у детей бывает очень длительным, так как любое неосторожное действие со стороны ребенка может вновь заполнить глаз кровью. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.