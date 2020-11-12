В Казани временно ограничат движение по улицам Вагапова и Соловецких Юнг

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Стало известно, что в Казани временно ограничат движение по двум улицам - Рашида Вагапова и Соловецких Юнг. Первым будет перекрыт участок дороги возле дома №6 на Вагапова (рядом с остановкой общественного транспорта). С 13 по 15 ноября там будут прокладывать ливневую канализацию к строящемуся объекту.

Улица Соловецких Юнг же будет частично перекрыта с 16 ноября по 3 декабря. Проехать нельзя будет по дороге возле дома №9 на улице Энергетиков. Это связано с работами по выносу водопровода с земельного участка.

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда данных участков.