К 2030 году средняя продолжительность жизни в Казани должна достигнуть 80 лет

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К 2030 года средняя продолжительность жизни в Казани должна увеличиться на четыре года - с 76 до 80 лет. Вместе с тем больше станет и доля горожан, которые регулярно занимаются спортом. Если сейчас таковых 50%, то через десять эта цифра поднимется до 63%. Об этом в докладе по стратегии социально-экономического развития столицы Татарстана сообщила зам председателя комитета экономического развития города Гузель Мингазова.

Она также заметила, что к 2030 году на каждого жителя Казани будет приходиться до 33,7 квадратных метров жилья, что на 3,2 “квадрата” больше, чем сейчас.