Подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом жителя Марий Эл

На данный момент инфекцию подтвердили у 6 667 жителей региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом человек. Он стал 73-й жертвой инфекции в республике. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в регионе выявили 6 667 инфицированных (48 - накануне). На данный момент большая их часть - 5 535 человек, выздоровела, но случаи заражения продолжают фиксироваться ежедневно.

Минздрав Марий Эл сообщает о 1 144 пациентах, которые сейчас лечатся в инфекционных стационарах республики. У 1 127 из них пневмония, а у 353 - еще и подтвержденный коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 214 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 930. При этом к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 человека, а в кислородной поддержке нуждаются 473.