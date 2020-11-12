В Йошкар-Оле иномарка сбила мальчика и женщину

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Наезд на пешеходов в столице Марий Эл произошел 11 ноября в 18.00 на перекрестке улиц Мира и Карла Либкнехта. 10-летний мальчик и 50-летняя женщина, начали переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу - "зебре". В этот момент 41-летний водитель автомобиля Renault Logan пытался успеть проехать перекресток на "зеленый" сигнал светофора. В результате чего он сбил пешеходов.

Мальчик и женщина получили различные травмы. С места дорожно-транспортного происшествия в больницу пришлось доставить взрослого, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.