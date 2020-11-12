12 ноября 2020 года в Чувашии подтвердились еще три смерти от COVID-19

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти зараженных коронавиурсом людей. Число летальных случаев инфекции там выросло до 181. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии в республике провели почти 228,7 тысячи тестов на коронавирус. Исследования выявили 10 688 больных (78 - накануне). На данный момент большая их часть - 9 207 человек, выздоровела, но новые случаи заражения выявляются ежедневно.

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Приказ об этом уже подписан в Минздраве республики (подробности)