Установлена средняя и максимальная плата за детсад в Татарстане на 2021 год

Цены могут изменяться в зависимости от района республики. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане установили среднюю и максимальную плату за детские сады на будущий год. Соответствующие документы подписал республиканский Кабмин.

Так, за три часа проведенных ребенком в детсаду родителям нужно будет заплатить 680 рублей за ясельную группу (340 - для многодетных) и 614 рублей за группы от трех лет (307 - для многодетных). За полный день плата за ясли составит 3 148 рублей (1 574 - для многодетных) и 2 157 рублей за группу от трех лет (1 079 - для многодетных).

Услуги пятидневного детсада будут обходить родителям максимум в 814 рублей (407 - для многодетных) и 821 рубль (411 - для многодетных) в зависимости от возраста ребенка, если тот будет посещать его по три часа день. Полная пятидневка же будет стоить 3 982 рубля (1 991 - для многодетных) и 4 048 рублей (2 024 - для многодетных) для новорожденных и детей от трех лет соответственно.

Цены могут изменяться в зависимости от района Татарстана.