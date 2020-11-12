Новый год - 2021 в Чебоксарах: на Красной площади появятся зимний фонтан и резиденция Деда Морозова

Администрация города подвела итоги опроса местных жителей о том, какой они видят Красную площадь в грядущие праздники. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Администрация Чебоксар подвела итоги опроса местных жителей о том, какой они видят Красную площадь в грядущие новогодние праздники. В нем приняли участие более 2,9 тысяч горожан. Большинство из них (95,25%) согласились с тем, что развлекающие комплексы им нужны. К таковым они отнесли новогоднюю елку, ледовый каток с прокатом, снежный и ледовый городок, сказочное небо на Арбате, световой арт-объект “Зимний фонтан” и резиденцию Деда Мороза.

Меньше горожан проголосовали за установку на Красной площади зимней горки с ватрушками (7,68%) и арт-объекта “Чувашская краса-девичья тухья”, а также организацию новогодней ярмарки (6,25%) и зимнего стрит-фуда (5,1%).

Отметим, что в соседней Ульяновской области было решено отказаться от лишних трат на новогоднее оформление городов. Сэкономленные деньги, по словам местного губернатора Сергея Морозова, направят на борьбу с коронавирусом.