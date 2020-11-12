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Накануне, 11 ноября, в онкологическом отделении детской больницы Ульяновской области завершился ремонт. На работы было выделено более 10 миллионов рублей. На эти деньги отделение, на учете в котором стоят 170 детей со всего региона, полностью отремонтировали

Медицинское учреждение уже посетил губернатор области Сергей Морозов. Он высоко оценил результат работы. По словам главы, в ближайшие три года ремонт ждет и другие отделения этой больницы - травматологическое, педиатрическое и хирургическое.