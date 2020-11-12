ВТБ предлагает клиентам кешбэк за товары в чеке и мерч по эскизам заказчика

ВТБ дополнил программу лояльности «Мультибонус» тремя новыми разделами. Участники программы смогут получать кешбэк до 10% за сканирование QR-кода с чека после покупки, скидки от партнеров за покупки по картам банка и возможность заказать мерч с собственным принтом или дизайном Мультибонуса.

Получить повышенный кешбэк при покупке некоторых категорий товаров можно в мобильном приложении «Мультибонус». Акции собраны в новом разделе «Кешбэк за товары в чеке». Расплатившись за покупки любых товаров из этого раздела с помощью карты ВТБ в розничных магазинах, можно отсканировать QR-код чека в приложении и получить за акционные позиции повышенный кешбэк до 10%. Перевести его на карту ВТБ можно, накопив 300 рублей.

Сэкономить на привычных покупках позволит новый раздел «Скидки». В него включены дисконтные программы от партнеров «Мультибонуса» и платежных систем. Получить дисконт можно в ряде федеральных торговых сетей, специализирующихся на продуктах питания, одежде, обуви и спортивных товарах, а также у популярных региональных партнеров, в отелях, кафе и ресторанах, в кинотеатрах и развлекательных центрах.

Кроме того, в программе лояльности «Мультибонус» теперь есть возможность заказывать одежду, чехлы для гаджетов, небанальные подарки и креативные сувениры с собственным уникальным принтом. Приобрести такие товары с принтом за бонусы, мили или бонусные рубли можно в новом разделе каталога «Печать на одежде и сувенирах» на сайте «Мультибонуса». Помимо печати по собственному эскизу заказчика участникам программы предлагается набор готовых решений. А в подразделе «Мультимерч», который доступен также в мобильном приложении программы лояльности, можно приобрести вещи со специальными принтами, которые разработала команда «Мультибонуса».

- Сегодня при выборе банка клиенты все чаще обращают внимание на качество программы лояльности: на высококонкурентном рынке это является одним из важных преимуществ банковского обслуживания. Чтобы предложить держателям наших карт лучшие условия, мы дополнили программу «Мультибонус» новыми разделами со скидками и повышенным кешбэком. Кроме того, у клиентов ВТБ появилась возможность заказать модный мерч с собственным или готовым принтом, в том числе вещи из лимитированной коллекции Мультибонуса, - говорит руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко.