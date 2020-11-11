В Татарстане выросло количество смертей от коронавируса

Последней жертвой инфекции стал 51-летний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Татарстана подтвердили еще одну смерть пациента от коронавируса. Так, число летальных исходов COVID-19 в республике выросло до 117 случаев.

Последней жертвой инфекции стал 51-летний мужчина, которого госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациент осложнялось на фоне сердечной недостаточности. Также у него имелись хронические заболевания. Лечение не помогло, и мужчина в итоге скончался.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Напомним, что за минувшие сутки в республике, по данным ведомства, было выявлено 55 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 в Татарстане ставился 8 985 раз. Из них в 7 933 случаях пациенты смогли победить инфекцию.