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В трамваях Казани тестируют оплату проезда без участия кондуктора

Специальные терминалы установлены пока только в вагонах двух маршрутов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

В столице Татарстана начали тестировать систему оплаты проезда в общественном транспорте без участия кондуктора. Пока проверка работа специальных терминалов проводится в трамваях маршрутов №5 и №5а.

По словам пассажиров, аппарат просто прикреплен к одному из поручней у входа в вагон и пока принимает оплату только банковской картой. Отмечается, что во время тестирования системы кондуктора пока еще присутствуют в трамваях.

Напомним, подобные терминалы до этого были внедрены только в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.