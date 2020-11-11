В трамваях Казани тестируют оплату проезда без участия кондуктора

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В столице Татарстана начали тестировать систему оплаты проезда в общественном транспорте без участия кондуктора. Пока проверка работа специальных терминалов проводится в трамваях маршрутов №5 и №5а.

По словам пассажиров, аппарат просто прикреплен к одному из поручней у входа в вагон и пока принимает оплату только банковской картой. Отмечается, что во время тестирования системы кондуктора пока еще присутствуют в трамваях.

Напомним, подобные терминалы до этого были внедрены только в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.