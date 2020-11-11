Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Татарстане скончалась детский анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина

Врач высшей категории не стало после продолжительно болезни
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Врач скончалась после продолжительной болезни. Фото минздрава Татарстана

Врач скончалась после продолжительной болезни. Фото минздрава Татарстана

В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что 10 ноября на 49-м году жизни скончалась врач-реаниматолог отделения реанимации новорожденных детей Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина. Врач высшей категории ушла из жизни после длительной болезни.

- Эта большая потеря - за 20 лет своей деятельности Ирина Сапаркина спасла жизни десяткам малышей. Ее лекции для родителей маленьких пациентов-новорожденных - с акцентом на выхаживание недоношенных деток, помогли многим ухаживать за младенцами. Они смогли преодолеть стресс - для родителей каждая проблема со здоровьем ребенка вызывает психологическую панику. Беседы с доктором Сапаркиной помогали не останавливаться на достигнутых успехах, собрать волю и продолжать трудную работу по оздоровлению малыша, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Коллеги и сотрудники Республиканской клинической больницы Татарстана выражают соболезнования родным и Ирины Георгиевны.

УТРАТЫ