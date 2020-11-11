В Татарстане скончалась детский анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина

Врач скончалась после продолжительной болезни. Фото минздрава Татарстана

В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что 10 ноября на 49-м году жизни скончалась врач-реаниматолог отделения реанимации новорожденных детей Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина. Врач высшей категории ушла из жизни после длительной болезни.

- Эта большая потеря - за 20 лет своей деятельности Ирина Сапаркина спасла жизни десяткам малышей. Ее лекции для родителей маленьких пациентов-новорожденных - с акцентом на выхаживание недоношенных деток, помогли многим ухаживать за младенцами. Они смогли преодолеть стресс - для родителей каждая проблема со здоровьем ребенка вызывает психологическую панику. Беседы с доктором Сапаркиной помогали не останавливаться на достигнутых успехах, собрать волю и продолжать трудную работу по оздоровлению малыша, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Коллеги и сотрудники Республиканской клинической больницы Татарстана выражают соболезнования родным и Ирины Георгиевны.