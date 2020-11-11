В Чувашии еще две больницы готовят к закрытию под ковидные стационары

Туда уже начали завозить необходимое оборудование и лекарства.

Минздрав Чувашии продолжает работу по формированию резервного коечного фонда для подготовки стационаров к приему пациентов с коронавирусом.

Во время заседания в доме правительства Чувашии глава регионального ведомства Владимир Степанов сообщил, что уже ранее подготовленных 2 355 коек для больных коронавирусом недостаточно. В связи с этим Батыревская центральная районная больница и Канашская центральная районная больница будут работать как ковидные стационары.

Степанов сообщил, что туда уже начали завозить средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода и лекарства.