В Казани 41% горожан считает, что правительство России принимает недостаточно мер по защите людей от коронавируса

На первом же месте среди городов-миллионников, где жители считают, что правительственные меры и так избыточны, находится Москва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как показал опрос, проведенный порталом Superjob.ru среди населения в российских городах-миллионниках, в Казани 41% респондентов считают, что правительство России принимает недостаточно мер по защите людей от коронавируса. И лишь 6% считают их и так уже избыточными.

Интересно, что такие же итоги опроса – 41%, зафиксированы и в Санкт-Петербурге.

На вопрос: «Как вы считаете, меры, которые правительство России принимает для сохранения жизни и здоровья населения во время пандемии коронавируса, достаточны, недостаточны или избыточны?»

С формулировкой «недостаточно» больше всего горожан ответили именно в Волгограде – 54%, далее здесь идет Самара – 51% респондентов, и Воронеж с 50% недовольных.

На первом же месте, где местные жители считают, что правительственные меры по защите населения от коронавируса избыточны, находится Москва – так ответили 18% опрошенных.