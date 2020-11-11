В Чувашии из-за гибели четырех человек на пожаре возбудили уголовное дело

С места происшествия. Фото СУ СКР Чувашии

В республике по факту пожара, который произошел 10 ноября, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как успели установить сотрудники следственного комитета Чувашии, вечером 9 ноября в частном деревянном доме в селе Репино Порецкого района региона собралась компания. И хозяева, и их гости - двое мужчин в возрасте 62-х и 32-х лет, а также две женщины в возрасте 62-х и 49-ти лет. После застолья они все легли спать. Но кто-то из них, по предварительной версии, успел покурить - сигарета стала причиной пожара. Возгорание обнаружили в 4.00 во вторник, 10 ноября.

Дом сгорел полностью. Спастись никому не удалось - тела четырех погибших обнаружили пожарные.

- Для того, чтобы опознать тела погибших, потребуется генетическая экспертиза, - сообщили в следственном комитете Чувашии.