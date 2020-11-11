В Татарстане арабский фонд инвестирует 110 миллионов евро в производство премиальных авто «Аурус»

Общий же объем частных инвестиций в проект составит 6,6 миллиарда рублей. Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня, 11 ноября, во время заседания наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова окончательно был утвержден проект по производству в республике премиальных авто «Аурус».

Общий объем частных инвестиций в проект составит 6,6 миллиарда рублей. Только один из арабских фондов готов вложить в производство 110 миллионов евро.

Машины будут собирать на уже готовых производственных площадях индустриального парка «Синергия 2».

Как отметил Рустам Минниханов, проект «Аурус» является очень важным для России и находится на контроле лично у президента страны Владимира Путина.

- Для Татарстана - это первый проект с привлечением инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов. Уверен, реализация данного проекта позволит ещё больше сблизить Россию и ОАЭ, - подчеркнут президент Татарстана.