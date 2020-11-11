Таковы итоги опроса среди представителей экономически активного населения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Согласно исследованию портала Superjob.ru, в Казани 60% горожан не готовы делать прививку от коронавируса. Такие данные были получены по итогам опроса в российских городах-миллионниках среди представителей экономически активного населения.

Так, в столице Татарстана на вопрос; «Сделаете ли вы прививку от коронавируса, как только вакцина поступит в медицинские учреждения?», утвердительно ответили лишь 16% респондентов, еще 24% ответили, что скорее нет. Отрицательно на это ответили 29% опрошенных казанцев, скорее нет – 31%.

В итоге столица Татарстана заняла первое место среди городов-миллионников по количеству горожан, отказавшихся от вакцины. На втором месте расположился Ростов-на-Дону (58%), на третьем – Нижний Новгород и Уфа с 56% отказавшимися, на четвертом - Воронеж (55%), на пятом -Волгоград (52%).

В свою очередь в Красноярске, Новосибирске, Перми и Екатеринбурге более половины горожан все же готовы сделать прививку от коронавируса, как только вакцина поступит в медицинские учреждения.