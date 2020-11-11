За сентябрь-октябрь 2020 года приставы Татарстана взыскали более 8,2 миллионов рублей за нарушения антиковидных требований

Люди и организации не оплатили вовремя штрафы и все материалы попали на исполнение приставам. Фото: Мария ЛЕНЦ

За сентябрь-октябрь 2020 года в службу приставов Татарстана на исполнение поступило свыше 17,8 тысяч штрафов за нарушения антиковидных требований – административные статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Речь идет о несоблюдении масочного режима, отсутствие перчаток, а также осуществлении температурного контроля и дезинфицирующих средств в организациях.

- В связи с неуплатой гражданами и юридическими лицами штрафов исполнительные документы переданы для принудительного взыскания, - сообщили в УФССП Татарстана.

В итоге приставы за два последних месяца взыскали с них более 8,2 миллиона рублей.