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Жительница Татарстана, обокравшая племянницу-сироту на 1,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком

Девушка обнаружила пропажу денег после своей свадьбы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Опекун забрала всю накопленную пенсию по потере кормильца и инвалидность.

Опекун забрала всю накопленную пенсию по потере кормильца и инвалидность.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд признал 40-летнюю жительницу Тюлячинского района Татарстана виновной в мошенничестве и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно.

Как было доказано, женщина долгое время был опекуном своей племянницы, которая осиротела. В 16 лет девушка вышла замуж и стала самостоятельной. Вот только сразу после свадьбы опекун взяла от сироты нотариальную доверенность. С помощью ее тетя обещала племяннице помочь в оформлении документов. Но вместо этого забрала с ее банковского счета всю накопленную пенсию за потерю кормильца и за инвалидность – 1,3 миллиона рублей. Пропажу денег сирота обнаружила после того, как забрала обратно свою банковскую карту.

Криминал