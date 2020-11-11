Переболевших коронавирусом жителей Татарстана просят стать донорами плазмы крови с антителами

Сдать кровь можно не раньше чем через две недели после выписки из стационара и окончания домашнего лечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переболевших коронавирусом жителей Татарстана просят сдать плазму крови с антителами. Ее переливание считается одним из самых эффективных методов лечения инфекции, сообщает Горбольница №7 Казани на своей официальной странице в соцсети.

Там говорится, что донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и имеющий два отрицательных теста на COVID-19, ВИЧ, гепатиты В и С. Сдать кровь можно не раньше чем через две недели после выписки из стационара и окончания домашнего лечения.

Всех желающих ждут в Центрах крови по адресам Проспект Победы, 85 (Казань) и улица Гидростроителей, 19 (Набережные Челны), а также в отделении по переливанию крови РКБ Татарстана.