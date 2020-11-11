Татарстан попал в список регионов России с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки

С начала пандемии в республике выявили 8 985 случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным федеральном оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, Татарстан стал вторым регионов России по наименьшему темпу прироста COVID-19 за сутки. В республике этот показатель второй день составляет около 0,6%. Данную позицию в рейтинге Татарстан разделил с Дагестаном, уступив первое место Чукотскому автономному округу (0,4%).

На третьем месте расположились сразу три региона - Ханты-Манскийский автономный округ, Марий Эл и Чувашия. Там ситуация немногим хуже и суточный прирост коронавируса составляет порядка 0,7%.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 8 985 случаев коронавируса. На данный момент 7 933 зараженных выздоровели, а 117 скончались.