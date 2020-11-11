На заводе “КАМАЗ” установили стоп-терминалы для контроля температуры и наличия маски

Фото: kamaz.ru

На турникетах проходных гендирекции ПАО “КАМАЗ” в Набережных Челнах установили стоп-терминалы. Они контролируют температуру тела сотрудников и посетителей, а также наличие на их лицах медицинских масок. В случае высокой температуры или отсутствия средства индивидуальной защиты, турникеты автоматически блокируются.

- Новые устройства появились на “КАМАЗе” в рамках тестирования. Во второй половине ноября аналогичные устройства планируется установить на прессово-рамном заводе в АБК-107 – они также будут работать в тестовом режиме. В случае успешного опыта будет принято решение об оснащении такими терминалами остальных проходных заводов “КАМАЗа”, - объясняют в пресс-службе предприятия.