Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На заводе “КАМАЗ” установили стоп-терминалы для контроля температуры и наличия маски

В случае выявления у человека высокой температуры или отсутствия у него средства индивидуальной защиты, турникет блокируется автоматически
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: kamaz.ru

Фото: kamaz.ru

На турникетах проходных гендирекции ПАО “КАМАЗ” в Набережных Челнах установили стоп-терминалы. Они контролируют температуру тела сотрудников и посетителей, а также наличие на их лицах медицинских масок. В случае высокой температуры или отсутствия средства индивидуальной защиты, турникеты автоматически блокируются.

- Новые устройства появились на “КАМАЗе” в рамках тестирования. Во второй половине ноября аналогичные устройства планируется установить на прессово-рамном заводе в АБК-107 – они также будут работать в тестовом режиме. В случае успешного опыта будет принято решение об оснащении такими терминалами остальных проходных заводов “КАМАЗа”, - объясняют в пресс-службе предприятия.