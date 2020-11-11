Тинчуринский театр представляет новую комедию "Полиционер"

Афиша нового спектакля. Фото Тинчуринского театра

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина подготовил новый спектакль для своих зрителей. 19 и 20 ноября пройдет премьерный показ музыкальной комедии «Полиционер» по пьесе Ильгиза Зайниева. Режиссёр-постановщик – Туфан Имамутдинов. Возрастное ограничение – 16+. В спектакле заняты оркестр театра.

Все началось, когда начали переименовывать милицию в полицию, и участковый милиционер Идеал уже прошел эту переаттестацию, и теперь хочет стать сотрудником полиции. Ему до пенсии осталось только год, а по показателям работы он считается самым худшим участковым!

У него давно уже нет задержаний, и нет ни одного раскрытого преступления. Если в скором времени он не улучшит свои показатели, то все мечты Идеала рухнут. Но, как гласит народная мудрость: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Главному герою приходят на помощь односельчане, сослуживцы и, конечно же, родители.