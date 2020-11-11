С 1 декабря 2020 года в Ульяновске подорожает проезд в электротранспорте

При оплате картой стоимость проезда не изменится и по-прежнему будет составлять 20 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2020 года в трамваях и троллейбусах Ульяновска подорожает проезд. При наличном расчете он будет стоить 22 рубля вместо привычных 20. При оплате картой, стоимость билета не изменится. Соответствующее постановление за подписью главы города Сергея Панчина уже опубликовано на сайте горадминистрации. Согласно документу, тарифы установлены на срок до 31 декабря 2020 года, но после могут быть и продлены.

Заметим, что в соседнем с областью Татарстане проезд в общественном транспорте не зависимо от его вида и способа оплаты стоит 30 рублей. В Чувашии же проезд в автобусах и троллейбусах за наличные составляет 25 рублей, а по карте - 21.

Отметим, что парк Ульяновска пополнился уже 19 новыми трамваями “Львенок”, поставленных из Санкт-Петербурга. Очередной вагон прибыл ночью 11 ноября в Засвияжское трамвайное депо. До конца года ожидается поставка еще 10 “Львят”.