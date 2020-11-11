Военком Приволжского и Вахитовского районов Казани Шамиль Ханнанов скончался после коронавируса

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После болезни скончался военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Казани Шамиль Ханнанов. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. Как стало известно "Комсомолке", причиной смерти Ханнанова стали осложнения со здоровьем после заражения коронавирусом.

- Мэрия города выражает глубокие соболезнования родным и близким Ханнанова Шамиля Камиловича, военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани, в связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Военком активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, и за свой труд Указом президента Татарстана был награжден медалью ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан".