Центральным катком города грядущей зимой станет ледовая арена на Соборной площади. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимой 2020/2021 в Ульяновске будут работать 89 катков. Пять из них расположатся в стадионах “Старт”, “Волга”, “Заря”, “Станкостроитель” и на стадионе в селе Карлинское, три - на базе “Орион”, “Лидер” и “Союз”, два - в ледовых аренах “Волга-Спорт-Арена” и “Лидер”, три - в парках “Победа”, “А.Матросова” и “40-летия ВЛКСМ”, один - на Соборной площади, 43 - во дворах, а 32 - на территории школ.

Центральным катком города станет ледовая арена на Соборной площади. При нормальной эпидемиологической обстановке там планируется проводить мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди населения.

Однако кроме катания на коньках, в городе можно будет взять напрокат лыжи и тюбинг, а также поиграть в зимний футбол на 10 заранее расчищенных территориях. Во дворах и на хоккейных кортах будут работать 25 инструкторов по физкультуре. Они будут проводить турниры по хоккею с мячом зимнему футболы, подвижные игры и тренировки, сообщает пресс-служба администрации Ульяновска.