12 ноября стартует суд над экс-главным следователем Набережных Челнов Камилем Халиевым

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На 12 ноября в суде Набережных Челнов намечено предварительное слушание по уголовному делу экс-руководителя следственного комитета города Камиля Халиева и его бывшего заместителя Ильдара Шакирова. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, халатности и незаконном освобождении от уголовной ответственности.

Отметим, что Халиев и его бывшие подчиненные заинтересовали следствие после многочисленных жалоб на их работу. Так, один из самых ярких эпизодов стало незаконное освобождение из-под стражи иностранца - гражданина Турции, подозреваемого в изнасиловании девушки-подростка. Мужчина вышел из СИЗО и тут же скрылся у себя на родине.