Врач из Нижнекамска обнаружил у пациентки редчайшее заболевание

Фото: пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы

На прием врача-терапевата Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Омара Гусейнова 40-летняя местная жительница попала уже в тяжелом состоянии. Уровень ее гемоглобина составлял 20 гр/л, также упал уровень и тромбоцитов.

Кроме того, печень и почки пациентки были поражены, уровень креатинина быстро нарастал, в брюшной полости скапливалась жидкость, кожные покровы приобрели жёлтую окраску, а моча была красной.

Сначала врач заподозрил у больной цирроз печени или желчекаменную болезнь, но после тщательного изучения предположил у нее редчайшую патологию - атипичный гемолитико-уремический синдром.

Анализы пациентки были направлены в Москву, где диагноз, поставленный Гусейновым, подтвердился. Атипичный гемолитико-уремический синдромом в мире болеют две человека из миллиона. Его основу составляет заболевание, при котором происходит тромбообразование в сосудах микроциркуляторного русла. Чаще всего заболевание поражает центральную нервную систему и почки.

Медики почистили пациентке кровь и ее состояние стабилизировалось. Сейчас она принимает специализированные препараты. Из больницы ее уже выписали. Однако она продолжает находится под наблюдением.