Жителей Казани приглашают на бесплатные экскурсии по будущему парку “Манзара”

Фото: @kazanka.tatar

Для жителей Казани организуют бесплатные экскурсии по будущем парку “Манзара”. Прогуляться на территории между Кремлевской и Кировскими дамбами, задать вопросы экскурсоводам и высказать свои идеи может любой желающий. Для этого нужно лишь пройти регистрацию на странице в социальной сети стратегии развития Казанки. Ссылка на запись будет появляться за несколько дней до экскурсии.

Первая прогулка - "Парк будущего", с архитектором запланирована в субботу, 14 ноября, на 12.00. Вторая - "Маршрутами путешественников", с историком - на 14.00 19 ноября. Третья - "Река в городе", с экологом - на 12.00 21 ноября. Во время экскурсии "Панорамы" 28 ноября будет работать фотограф.

Напомним, создание парка "Манзара" было анонсировано в августе 2020 года. Его общая площадь составит 3 068 гектаров. В парк войдут 12 общественных пространств.