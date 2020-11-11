В Марий Эл подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом людей

Всего же в регионе COVID-19 подхватили 6 619 граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл выросло до 72. Дело в том, что за минувшие сутки там подтвердились сразу три случая смерти зараженных. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в Марий Эл COVID-19 выявили у 6 619 человек (47 за прошедшие сутки). На данный момент 5 380 из них выздоровели, но случаи заражения продолжают фиксироваться ежедневно.

Республиканский Минздрав отмечает, что в инфекционный стационарах региона сейчас лечатся 1 117 человек. У 1 102 из них пневмония, а у 365 - еще и подтвержденный коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 909. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 больных, в кислородной поддержке нуждаются 466.