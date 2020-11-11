Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 178

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Чувашии подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 178. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Чувашии провели более 286 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 10 610 больных (75 - накануне). На данный момент большая часть зараженных - 9 076 человек, выздоровела, но новые случаи инфекции фиксируются в регионе ежедневно, растет и число смертей инфицированных.