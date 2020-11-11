В Татарстане за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике выявили 8 985 больных COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 55 зараженных коронавирусом человек. Большинство из них - жители Казани (36). Остальные из Зеленодольского района (4) Лаишевского района (3), Буинского района (2), Камско-Устьинского района (2), Набережных Челнов (1), Алексеевского района (1), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Новошешинского района (1), Пестречинского района (1), Тукаевского района (1) и Чистопольского района (1). Пять случаев завозные, 50 - контактные.

Среди новых больных несовершеннолетних нет, семерым - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 11 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, а четверым - от 70 до 80 лет. Госпитализация потребовалась 10 зараженным, 45 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

Всего с начала пандемии в Татарстане выявлено 8 985 случаев COVID-19. На данный момент 7 933 инфицированных выздоровели, а 116 скончались.