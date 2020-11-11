В Ульяновской области зарегистрировали еще семь смертей от COVID-19

Число зараженных в области перевалило за 23 тысячи человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 216 зараженных коронавирусом. Вместе с тем там выписали 266 ранее заболевших и зафиксировали смерти еще семерых пациентов. Такие цифры сегодня, 11 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 23 124 человек. На данный момент 18 503 из них выздоровели, а 286 - скончались.

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