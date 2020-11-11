В поликлиники Ульяновской области можно обратиться через WhatsApp-приемные

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У жителей Ульяновской области появилась возможность обратиться в местные межучреждения через WhatsApp-приемные. Так, с помощью мессенджера можно записаться на прием или получить консультацию.

КОНТАКТЫ

- Центральная клиническая больница Ульяновска - 8(927)818-80-65;

- Центральной клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова - 8(927)817-90-27;

- Городская клиническая больница №1 (перинатальный центр) - 8(937)274-09-20;

- Городская больница №2 - 8(902)002-91-32;

- Городская больница №3 - 8(937)276-07-72;

- Детская городская клиническая больница Ульяновска - 8(937)275-81-90;

- Городская поликлиника №1 имени С.М.Кирова - 8(960)369-85-97;

- Городская поликлиника №3 - 8(927)817-16-46;

- Городская поликлиника №4 - 8(902)123-03-30;

- Ульяновский территориальный центр медицины катастроф - 8(951)092-64-05;

- Городская поликлиника №6 - 8(927)818-36-38;

- Стоматологическая поликлиника Ульяновска - 8(927)819-12-75;

- Ульяновская областная клиническая больница - 8(927)818-80-15.

- Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф.Горячева - 8(908)481-19-76;

- Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е.М.Чучкалова - 8(937)275-79-96;

- Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн - 8(987)638-94-43;

- Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова - 8(960)368-58-66;

- Областной клинический онкологический диспансер - 8(917)615-79-32;

- Областной кардиологический диспансер - 8(908)470-90-87;

- Областной клинический противотуберкулезный диспансер - 8(917)631-97-91;

- Областной клинический кожно-венерологический диспансер - 8(937)274-62-68;

- Ульяновская областная клиническая наркологическая больница - 8(937)457-81-51;

- Ульяновская областная станция переливания крови - 8(904)185-25-35;

- Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени В.М.Максимчука - 8(902)216-86-46;

- Областной центр профилактики и борьбе со СПИД - 8(927)270-56-61;

- Детская специализированная психоневрологическая больница №2 - 8(965)695-79-98;

- Областная детская инфекционная больница - 8(906)144-26-95;

- Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим повреждением центральной нервной системы с нарушением психики - 8(937)037-20-87;

- Ульяновский областной ХОСПИС - 8(927)630-33-52;

- Центр общественного здоровья и медицинской профилактики области - 8(906)144-86-87.

Приемные районных больниц:

Фото: vk.com/ul

Фото: vk.com/ul