В поликлиники Ульяновской области можно обратиться через WhatsApp-приемные

Фото: pixabay.com
У жителей Ульяновской области появилась возможность обратиться в местные межучреждения через WhatsApp-приемные. Так, с помощью мессенджера можно записаться на прием или получить консультацию.
КОНТАКТЫ
- Центральная клиническая больница Ульяновска - 8(927)818-80-65;
- Центральной клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова - 8(927)817-90-27;
- Городская клиническая больница №1 (перинатальный центр) - 8(937)274-09-20;
- Городская больница №2 - 8(902)002-91-32;
- Городская больница №3 - 8(937)276-07-72;
- Детская городская клиническая больница Ульяновска - 8(937)275-81-90;
- Городская поликлиника №1 имени С.М.Кирова - 8(960)369-85-97;
- Городская поликлиника №3 - 8(927)817-16-46;
- Городская поликлиника №4 - 8(902)123-03-30;
- Ульяновский территориальный центр медицины катастроф - 8(951)092-64-05;
- Городская поликлиника №6 - 8(927)818-36-38;
- Стоматологическая поликлиника Ульяновска - 8(927)819-12-75;
- Ульяновская областная клиническая больница - 8(927)818-80-15.
- Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф.Горячева - 8(908)481-19-76;
- Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е.М.Чучкалова - 8(937)275-79-96;
- Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн - 8(987)638-94-43;
- Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова - 8(960)368-58-66;
- Областной клинический онкологический диспансер - 8(917)615-79-32;
- Областной кардиологический диспансер - 8(908)470-90-87;
- Областной клинический противотуберкулезный диспансер - 8(917)631-97-91;
- Областной клинический кожно-венерологический диспансер - 8(937)274-62-68;
- Ульяновская областная клиническая наркологическая больница - 8(937)457-81-51;
- Ульяновская областная станция переливания крови - 8(904)185-25-35;
- Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени В.М.Максимчука - 8(902)216-86-46;
- Областной центр профилактики и борьбе со СПИД - 8(927)270-56-61;
- Детская специализированная психоневрологическая больница №2 - 8(965)695-79-98;
- Областная детская инфекционная больница - 8(906)144-26-95;
- Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим повреждением центральной нервной системы с нарушением психики - 8(937)037-20-87;
- Ульяновский областной ХОСПИС - 8(927)630-33-52;
- Центр общественного здоровья и медицинской профилактики области - 8(906)144-86-87.
Приемные районных больниц:
Фото: vk.com/ul
Фото: vk.com/ul
Фото: vk.com/ul