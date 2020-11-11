В Татарстане ищут пропавшую 16-летнюю девочку-подростка

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Во вторник, 10 ноября, 16-летняя Лилия Латыпова из Бугульмы ушла в неизвестном направлении и пропала. Близкие обратились за помощью в полицию и поисково-спасательную службу "Лиза Алерт".

Известно, что девушка ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, светлые длинные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была черная куртка, черные джинсы, черные кроссовки с белыми вставками и черная шапка. С собой у Лилии был черный рюкзак.

Просим всех, кто видел Лилию Латыпову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.