В Московском районе Казани появилось граффити “Спасибо врачам”

Фото: mger.ru

В Московском районе Казани создали мурал, посвященный медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Мурал “Спасибо врачам” появился на фасаде дома №21 на улице Кулахметова. На стене изображен пациент в кармане медика. Это символизирует заботу.

Напомним, ранее на стене приемного отделения Центральной районной больницы в Альметьевске появился другой мурал - с белыми крокусами, цветочными вышивками и рассветом, которые обещают всем пациентам светлое завтра, надежду и исцеление.

Кроме того, под окнами учреждения высадили 1,5 тысячи настоящих белых крокусов, которые впервые расцветут весной 2021 года и будут делать это каждый последующий апрель.