В Чебоксарах районная больница перепрофилирована в коранавирусную

Чебоксарскую райбольницу перепрофилировали под коронавирусный госпиталь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Чувашии издало приказ об организации работы Чебоксарской районной больницы. Согласно ему, с 9 ноября до особого распоряжения стационарные койки хирургического, детского, I терапевтического и гинекологического отделений столичной больницы перепрофилированы в койки для лечения больных COVID-19.

Теперь для тех, кто нуждается в медицинской помощи, организована маршрутизация по другим профильным больницам. В ЧРБ полностью приостановлена госпитализация в отделения 3-х этажного стационарного корпуса.

Всех жителей республики просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям.