Новым зам главы Минмолодежи Татарстана стала дочь председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева

Фото: @damirfattakhov

Сегодня, 10 ноября, глава Минмолдежи Татарстана Дамир Фаттахов представил своего нового заместителя. Им стала 25-летняя Алла Кондратьева – дочь председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева.

- Упреждая возможные вопросы, скажу про роль Андрея Станиславовича Кондратьева в этом назначении. Он на своем примере воспитал трудолюбивого, грамотного, активного человека. Вложил важные качества. За это мы его благодарим и принимаем в команду достойного сотрудника. Мы судим исключительно по делам, - прокомментировал данное назначение на своей странице в соцсети Дамир Фаттахов.

Он также отметил, что Алла Кондратьева будет курировать в Минмолодежи Татарстана социальный блок.

Что известно о новом заместителе министра? Алла Кондратьева была финалистом республиканского проекта «Кадровый резерв», руководила клубом Совета Европы в Академии молодежной дипломатии. Ранее дочь председателя ЦИК республики занимала должность президента РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».