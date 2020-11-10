Предприятия Татарстана во время коронавируса набрали льготных кредитов на 13,6 миллиарда рублей

Полученные деньги бизнесмены должны были направить на осуществление предпринимательской деятельности, включая выплату зарплат сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что пока в Татарстане действовала программа по льготному кредитованию под 2%, направленная на поддержку занятости во время коронавируса, ей успели воспользоваться более 6,4 тысяч местных предприятий. В итоге общая сумма выданных им денег превысила 13,6 миллиарда рублей. Такие цифры назвала пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Полученные деньги бизнесмены должны были направить на осуществление предпринимательской деятельности, включая выплату зарплат своим сотрудникам. Также предприниматель мог погасить этими средства ранее взятые кредиты, в том числе, беспроцентный кредит на оплату труда.

Отметим, что программа, запущенная в мае для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей, завершилась 1 ноября. Срок погашения льготного займа до 30 июня 2021 года.