В Казани и Набережных Челнах клиенты МФЦ продавали места в очереди

Во время самоизоляции 30% заранее записавшихся граждан попросту не приходили на прием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В разгар пандемии коронавируса многофунционнальные центры Татарстана были самыми востребованными учреждениями после поликлиник и больниц. Они почти без остановки принимали клиентов, которых просили записываться предварительно. Однако жители Казани и Набережных Челнов решили спекулировать очередями и продавали свои места. Об этом на пресс-конференции сообщила директор ГБУ «МФЦ РТ» Ленара Музафарова.

По ее словам, во время самоизоляции 30% заранее записавшихся граждан попросту не приходили на прием. В случаи отсутствия клиента в течение 15-ти минут, приглашались люди, которые приходили без записи. Самыми популярными в то время услугами были услуги Росреестра, МВД и налоговой службы. В пиковые дни в МФЦ Татарстана приходили до 17,5 тысяч человек. Многие из них после жаловались на очереди.