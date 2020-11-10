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В Татарстане Роспотребнадзор начал конфисковать немаркированную обувь

Из магазинов уже изъято товара на более чем 700 тысяч рублей
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Вся изъятая обувь арестована до решения суда.

Вся изъятая обувь арестована до решения суда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани сотрудники Роспотребназора Татарстана начали проверку товаров, которые еще с 2017 года подлежали обязательной маркировки - меха, обувь, лекарства, табак, шины для автомобилей и фототовары. Сделано это было с целью борьбы с контрафактом.

Контрольно-ревизионные мероприятия регулярно проходят в магазинах сети "Шопоголик", "Смешные цены" и "Планета одежды и обуви". С начала 2020 года сотрудники Роспотребнадзора уже провели в Казани более 40 таких поверок. Результатом стало обнаружение немаркированных 700 пар обуви. Общая стоимость изъятого товара превысила 700 тысяч рублей. Вся эта обувь арестована до решения суда.