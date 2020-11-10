В Татарстане Роспотребнадзор начал конфисковать немаркированную обувь

Вся изъятая обувь арестована до решения суда. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани сотрудники Роспотребназора Татарстана начали проверку товаров, которые еще с 2017 года подлежали обязательной маркировки - меха, обувь, лекарства, табак, шины для автомобилей и фототовары. Сделано это было с целью борьбы с контрафактом.

Контрольно-ревизионные мероприятия регулярно проходят в магазинах сети "Шопоголик", "Смешные цены" и "Планета одежды и обуви". С начала 2020 года сотрудники Роспотребнадзора уже провели в Казани более 40 таких поверок. Результатом стало обнаружение немаркированных 700 пар обуви. Общая стоимость изъятого товара превысила 700 тысяч рублей. Вся эта обувь арестована до решения суда.