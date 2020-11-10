В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19

С начала пандемии в республике зафиксировали 116 летальных случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 10 ноября, подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом жителей Татарстана. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 46-и и 69-и лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Известно, что первый зараженный был госпитализирован с внебольничной пневмонией, а второй - с подтвержденным коронавирусом, осложненным пневмонией. У обоих пациентов имелись хронические заболевания. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

С начала пандемии в Татарстане выявили 8 930 больных COVID-19. На данный момент 7 870 из них выздоровели, а 116 - скончались.