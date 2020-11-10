11 ноября в Казани покажут триллер "Побочный эффект"

Кадр из фильма

В среду, 11 ноября, в кинотеатре "Киномакс-Тандем" в Казани покажут российский триллер с элементами ужасов "Побочный эффект" (16+). Показ фильма запланирован на 17.20.

По сценарию картины, в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея - стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает "особое" лекарство. Что происходит дальше, нужно видеть собственными глазами.

Главные роли в новом фильме Алексея Казакова исполнили Семен Серзин, Марина Васильева и Александра Ревенко. Также в "Побочном эффекте" снялись Анатолий Журавлёв, Мария Карпова, Мария Абрамова и Степан Девонин.