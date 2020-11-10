Полузащитник "Рубина" впервые вызван в сборную Дании

Фото: ФК "Рубин".

24-летний полузащитник "Рубина" Оливер Абильгор вызван в сборную Дании. При этом, игрок впервые получает вызов под знамена национальной команды.

11 ноября датчане проведут товарищеский матч со сборной Швеции, где Абильдгор может сыграть против партнера по "Рубину" Старфельта. Следом датчанам предстоят два поединка Лиги Нации с Исландией (15 ноября) и Бельгией (18 ноября).

Абильгор является воспитанником "Ольборга". Минувшей зимой он перебрался в "Рубин" на правах аренды, а летом его трансфер был выкуплен. В нынешнем сезоне Абильдгор - твердый игрок основы "Рубина". Он сыграл в 13 матчах, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что "Рубин" осенью стал трамплином в сборные уже для четырех игроков. В сентябре первые приглашения в сборные Хорватии и Сербии получили Уремович и Деспотович, в октябре в национальной команде Швеции дебютировал Старфельт. Теперь шанс попробовать себя в сборной получил Абильдгор.