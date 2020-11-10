В новогодние праздники из Казани пустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 25 декабря по 10 января по самым популярным маршрутам России будет курсировать 191 дополнительный поезд. Среди них рейсы из Казани в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Отметим, что в РЖД датами с наиболее высоким пассажиропотоком называют 29 и 30 декабря, а также 8 и 9 января. При нехватке мест количество дополнительных поездов или число вагонов может быть увеличено. Пассажиров просят использовать в пути средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом.