В Советском районе Казани найдена нелегальная свалка площадью 4 500 квадратных метров

Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана выявили огромную свалку в жилом микрорайоне Самосырово Советского района Казани. Она состояла из отходов от сноса и разборки зданий. Общая площадь свалки составила порядка 4,5 тысяч квадратных метров, а объем, находящегося там мусора, - 5,9 тысяч кубометров.

В отношении виновного лица уже составлен протокол за “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления”.

- Нарушитель уже привел территорию в порядок, - отметили на данный момент в Минэкологии Татарстана.