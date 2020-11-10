Доходы бюджета Набережных Челнов в 2021 году планируются в размере почти 10,6 миллиарда рублей

В будущем году местными предприятиями планируется отгрузить продукцию на сумму 391,4 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах одобрен проект бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы местного бюджета в будущем году запланированы в объеме 10 миллиардов 574 миллиона рублей, а в последующие - 10,6 миллиарда и 10,4 миллиарда рублей соответственно. Столько же, правда, составят и расходы татарстанского автограда.

Со слов зам руководителя Исполкома Набережных Челнов и начальника управления финансов Светланы Мулюковой, в социальной сфере больше всего средств (7,6 миллиардов рублей) будет потрачено на образование. Так, в 2021 году на дошкольное образование выделено 3,1 миллиарда рублей (1,3 миллиарда из этой суммы - субвенции из республиканского бюджета), на общее образование - 3,7 миллиарда (2,8 миллиардов рублей субвенции из республиканского бюджета), на дополнительное образование - 610 миллионов рублей.

Отметим, что в будущем году индекс промышленного производства города должен составить 102,7%. Местными предприятиями планируется отгрузить продукцию на сумму 391,4 миллиарда рублей. Рост объема товаров прогнозируется на Картонно-бумажном комбинате, "ТЭМПО", "Хайер Фридж Рус", "Камминз Кама", "Риат", "Челны-Холод", "Челны-Хлеб" и "Домкор Индустрия".